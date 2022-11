Sebbene Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake non sia stato cancellato, Ubisoft sta rimborsando le persone che potrebbero aver preordinato il gioco dopo il suo annuncio prematuro di settembre 2020. Ricorderai che Ubisoft ha informato tutti che il Remake sarà posticipato definitivamente a febbraio 2021, un mese dopo la data di lancio iniziale del gioco e un mese prima della sua data di consegna rivista.

L’account Twitter ufficiale del gioco è stato ripreso a maggio, con la notizia che la produzione era stata trasferita dagli uffici di Ubisoft a Pune e Mumbai, in India, a Ubisoft Montreal. Nessuna nuova data di uscita è stata annunciata.

Ubisoft non ha ancora annullato il Remake

“Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake non è stato cancellato“, ha detto Ubisoft. “Ubisoft Montreal sta attualmente lavorando al gioco.” Detto questo, “al momento non ci sono intenzioni di ricreare nessun altro gioco di Prince of Persia”, il che ha senso considerando le difficoltà che hanno incontrato con questo. Ovviamente, “dal momento che il gioco non ha ancora una data di uscita”, Ubisoft ha deciso di annullare i preordini e offrire rimborsi ove appropriato.

Ovviamente, l’editore voleva spargere la voce il prima possibile, poiché l’annullamento definitivo dei preordini avrebbe portato la maggior parte delle persone a credere che il gioco fosse stato cancellato. A dire il vero, cioè potrebbe succedere. Se non c’è una data di uscita o un periodo di tempo per Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo e nessuna opzione di preordine.

Ricorda che gli sviluppatori di videogiochi non cancellano quasi mai un titolo una volta che lo hanno annunciato, in particolare se quell’annuncio è stato fatto sul palco di un’esposizione o durante una presentazione in livestream. Anni dopo, svanirà semplicemente in una nuvola di marchi abbandonati e cancellazioni discrete.