Hyundai offre tre weekend di test drive cona la Electric Driving Experience, ecco dove

Gli interni di IONIQ 5 sono invece ispirati alla brand vision di Hyundai “Progress for Humanity”, per un progresso alla portata di tutti con servizi sempre più avanzati e accessibili che mettono il cliente al centro. La progettazione segue il concetto di “Smart Living Space”, con l’obiettivo di aumentare il comfort e la fruibilità, grazie a soluzioni innovative e a funzioni avanzate che permettono di vivere l’auto come “una seconda casa”, includendo inoltre l’utilizzo di diversi materiali eco-compatibili – come ad esempio i rivestimenti di sedili e braccioli ricavati da fonti sostenibili (bottiglie di plastica riciclate, lana o pelle trattata con oli vegetali) e i pannelli di rivestimento delle portiere realizzati in “paperette”, un materiale riciclabile, simile alla carta, cherappresenta una novità assoluta nel settore automobilistico. Infine, i tappetini disponibili in ECONYL®, un filato in nylon rigenerato ottenuto da reti da pesca riciclate e altri rifiuti recuperati in mare.

Hyundai KONA Electric

KONA Electric – SUV a zero emissioni più venduto di Hyundai – è elegante e raffinata, ma rivela al tempo stesso un look atletico ed essenziale, conservando l’estro avventuroso del SUV. Il design è caratterizzato da forme fluide e aerodinamiche e da linee scolpite che fluiscono armoniosamente nel trattamento cromatico della carrozzeria dei passaruota e nei cerchi aerodinamici da 17’’ dal design esclusivo.

Con un’autonomia fino a 484 km nel ciclo combinato WLTP e oltre 660 km nel ciclo urbano, KONA Electric non scende a compromessi e offre due diversi powertrain elettrici a zero emissioni per andare incontro alle esigenze di tutti. La versione long-range con batteria da 64 kWh è dotata di un motore elettrico da 204 CV (150 kW), mentre la versione standard ha una batteria da 39,2 kWh e un motore da 136 CV (100 kW). Entrambe le versioni sprigionano 395 Nm di coppia immediata, rendendo Nuova KONA Electric sempre divertente da guidare.

Internamente spaziosa e versatile, KONA Electric non scende a compromessi, offrendo il massimo confort e tanta tecnologia. È dotata infatti di un cluster digitale da 10.25’’ affiancato al display centrale da 10.25’’ compreso di navigatore (AVN), che rende facile e accessibile la connettività, integrando funzionalità multimediali, tra cui Bluelink, Hyundai LIVE Services, Apple CarPlay e Android Auto, disponibile anche in modalità wireless. Nuova KONA Electric è inoltre dotata di un completo e innovativo pacchetto di sicurezza della famiglia Hyundai SmartSense per una maggiore tranquillità di guidatore e passeggeri.

L’esclusiva e unica garanzia Hyundai di cinque anni a chilometraggio illimitato e la garanzia di 8 anni/160.000 km sulla batteria ad alta tensione contraddistingue Nuova IONIQ 5 e KONA Electric rispetto agli altri veicoli elettrici, garantendo ai clienti la massima tranquillità e contribuendo all’elevato valore residuo dei veicoli elettrici Hyundai.