Gli utenti negli Stati Uniti e in un gran numero di altre località in tutto il mondo avranno presto accesso alla versione beta dell’app Google Play Games. Lo ha annunciato Google all’inizio dell’anno. Potrai giocare a molti dei tuoi giochi Android preferiti direttamente sul tuo computer Windows se sfrutti questa versione beta e disponi di un personal computer in grado di eseguire l’applicazione. I requisiti per utilizzare la funzione non sono molto rigorosi.

Quando si tratta di Google Play Games, l’obiettivo principale dell’azienda è includere su PC il maggior numero di giochi possibile, indipendentemente dal tipo di dispositivo informatico utilizzato dal giocatore, nelle mani di quante più persone possibile.

Google Play Games è ora disponibile per Windows

‘Il nostro obiettivo principale è, e continuerà ad essere, incontrare i giocatori dove si trovano e rendere possibile per loro giocare su quanti più dispositivi possibili. I giocatori che stanno partecipando al test hanno espresso il loro entusiasmo alla prospettiva di poter giocare ai loro giochi preferiti su diverse piattaforme, inclusi smartphone, tablet, Chromebook e PC. Inoltre, da quando il gioco è stato rilasciato all’inizio di quest’anno, abbiamo compiuto enormi progressi verso il nostro obiettivo di raggiungere un numero ancora maggiore di giocatori abbassando i requisiti minimi per i computer per includere Windows 10 o versioni successive, una scheda grafica integrata e un processore con 4 o più core.’

Per quanto riguarda le specifiche dei prerequisiti che sono state discusse prima, eccole di seguito:

Sistema operativo: Windows 10 (v2004)

Memoria: (SSD) con una capacità totale di 10 GB

Grafica: GPU equivalente alla Intel UHD Graphics 630 o superiore.

RAM: 8 GB

È necessario attivare la virtualizzazione hardware.

I requisiti non sono molto alti e la stragrande maggioranza dei personal computer moderni non dovrebbe avere problemi a eseguire Google Play Games.