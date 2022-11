Nothing lancia sul mercato i nuovi auricolari Ear (stick) con l’accoglienza positiva e incoraggiante dell’intera community e gli esperti del settore. Introdotto anche un piano fedeltà esclusivo con offerte dedicate ai primi sostenitori dei nuovi dispositivi.

Gli auricolari Ear (stick) offrono un’esperienza audio avanzata, la migliore presentata fino ad ora da Nothing. Raggiungono fino a 29 ore di ascolto e presentano custom driver da 12.6mm e un design half-in ear, per un’esperienza d’uso elevata e di qualità ad un prezzo consigliato di 119 euro.

Nothing Ear (stick): i nuovi auricolari dell’azienda arrivano sul mercato con un’offerta esclusiva

Gli auricolari Ear (stick) proposti da Nothing sono in vendita sul sito ufficiale nothing.tech e su Amazon.it. L’azienda intende ringraziare i primi acquirenti in particolare, e in generale tutti i sostenitori del brand, per aver creduto in questo marchio e nei loro prodotti fin dal primo istante. La compagnia ringrazia anche Black Dot Holders, una community che da sempre dimostra il suo impegno nei confronti dell’azienda e del suo intero percorso.

Passando alle offerte esclusive pensate per i consumatori, Nothing mette a disposizione uno sconto del 10% per chi ha acquistato un iPhone e un paio di auricolari Ear. Previsto il 10% di sconto sull’acquisto degli auricolari oltre ad un codice promozionale per ogni membro della community Black Dot. Per approfittare di questa offerta è necessario il numero IMEI del proprio iPhone o il numero di serie degli Ear. Una volta ricevuto il codice sconto si potranno riscattare gli Ear (stick) durante la fase del checkout. Il codice è valido solo sul sito dell’azienda e per un solo ordine.