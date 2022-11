YouTube Shorts: la piattaforma si trasformerà in TikTok ed Instagram

TikTok ed Instagram negli ultimi anni hanno visto crescere i loro numeri grazie all’arrivo dei video brevi. Ovviamente YouTube non vuol essere da meno, e così ha deciso di fare lo stesso trasformandosi in YouTube Shorts.

YouTube Shorts: la famosa piattaforma dei video si trasforma per sempre

Ci spieghiamo meglio. I contenuti normalmente presenti su YouTube non svaniranno nel nulla, bensì verranno visualizzati in una nuova scheda video separata. Così facendo i video brevi verranno messi in risalto e ci sarà un maggiore ordine nella UI ad oggi confusionaria. Insomma, un vero e proprio restyling dell’interfaccia utente che coinvolgerà la versione web ma anche le applicazioni mobile. Dunque ci saranno 3 sezioni ben distinte: quella dedicata ai video classici, una ai video shorts e una per le livestream. La notizia ufficiale è giunta direttamente dal profilo TeamYouTube su Twitter e poco dopo è stata resa pubblica.

A proposito di novità, presto assisteremo anche a: