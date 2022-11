Vodafone: 7,99 euro al mese con le Special e Digital per avere 100GB

Sono due le promozioni che stanno girando ogni giorno da parte di Vodafone tramite contatto telefonico diretto, con chiamata o SMS. Queste non si differenziano tra loro se non per gli utenti a cui sono destinati. La prima va per tutti coloro che erano in Vodafone ma non da tanto tempo, mentre la seconda a chi invece aveva una storia molto più lunga con i provider.

Vodafone batte la concorrenza a colpi di nuove offerte: ecco quelle che potreste ricevere tramite un contatto telefonico diretto

La prima, che è la Special 100 Giga, è una delle offerte più ricercate in assoluto dagli utenti. Vodafone la mette a disposizione per quei clienti che erano al massimo da due anni con il gestore prima di cambiare aria. Ci sono al suo interno minuti senza limiti verso qualsiasi gestore, SMS senza limiti verso tutti ma soprattutto 70 giga di traffico dati in 4G. Questi possono arrivare a 100 nel momento in cui l’utente decide di sottoscrivere il metodo di pagamento con addebito diretto sul conto corrente chiamato Smartpay.

Segue poi un’altra offerta di livello, la quale è dedicata a tutti coloro che invece avevano trascorso con Vodafone molto più ampio. La promozione che prende il nome di Digital Edition racchiude al suo interno praticamente gli stessi contenuti della proposta appena vista. La differenza sta proprio nella concessione dei giga che sono fin da subito 100, anche se l’utente che torna in Vodafone decide di farlo con una ricaricabile mensile. Il prezzo per entrambe le offerte è di 7,99 € al mese.