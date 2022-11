Vodafone è eccezionale: 7 euro al mese con 100GB in 5G

Consultare il mondo della telefonia ogni giorno per avere la migliore offerta disponibile sul mercato è ormai una consuetudine per gli utenti. Le persone stanno scegliendo infatti tra i vari gestori di rilievo per provare ad avere anche quel pizzico di qualità in più.

Vodafone è uno di quei gestori che proprio non può fare a meno di avere utenti dalla sua parte, visto che è il migliore in Europa. La grande qualità questa volta trova una grande spalla nei prezzi, i quali sono i più bassi del mercato per quanto riguarda l’attività del provider fin dai primi tempi.

Vodafone lancia due offerte stratosferica: ecco fino a 100 giga per tutti

Sarà difficile per tutti battere un gestore come Vodafone dopo la proposta di alcune promozioni del genere. Si tratta di due soluzioni che risultano praticamente uguali, ma che vengono indirizzate a due cornici di pubblico diverse.

Effettivamente tutti devono sapere che innanzitutto la Special 100 Giga e la Digital Edition sono ugualmente destinate ai vecchi clienti. La prima viene offerta a coloro che sono stati in Vodafone per un tempo limitato, mentre la seconda viene offerta a tutti coloro che hanno avuto una storia molto più lunga con il gestore.

La prima delle due, ugualmente alla seconda, consente di avere minuti senza limiti con 1000 SMS verso tutti. Nella prima ci sono 70 giga, i quali diventano 100 solo se si paga con conto bancario, mentre nella seconda non ha importanza quale sia il metodo di pagamento: ci saranno sempre 100 giga. Il prezzo entrambi i casi è di 7,99 € al mese.