La serie iPhone 14 è stata oggetto di molte discussioni durante la più recente conferenza di presentazione di nuovi prodotti Apple. I più potenti processori A16 Bionic e una fotocamera da 48 MP migliorata sono stati inclusi con i dispositivi della linea Pro quando sono stati rilasciati. Grazie a loro, l’intera serie ha avuto la possibilità di conquistare il cuore degli avventori. Ora si stanno spostando rapidamente dagli scaffali. La sfida di Apple non riguarda le vendite, ma piuttosto i livelli di produzione. L’iPhone 14 Plus è stato il modello che è stato maggiormente influenzato negativamente a causa di una serie di fattori. Tuttavia, sembra che la generazione successiva, l’iPhone 15 Plus, verrà comunque rilasciata l’anno successivo.

La serie iPhone 15 sarà, in generale, composta da quattro diverse varianti. Per quanto riguarda il posizionamento, non verranno apportate modifiche. Tuttavia, l’azienda con sede a Cupertino ha deciso di cambiare il nome dell’iPhone 15 Pro Max in iPhone 15 Ultra. D’altra parte, dato che si tratta di una questione di preferenze personali, non ci concentreremo su di essa.

Dynamic Island su iPhone 14 Pro è molto apprezzato

Per quanto riguarda le caratteristiche più importanti, i display di iPhone 15 e 15 Plus avranno una frequenza di aggiornamento elevata di 60Hz, mentre i pannelli di iPhone Pro e Ultra offriranno una frequenza di aggiornamento superiore di 120Hz. In termini di dimensioni, iPhone 15 e iPhone Pro avranno ciascuno uno schermo da 6,1 pollici, mentre le altre due versioni avranno ciascuno uno schermo da 6,7 ​​pollici.

Ancora più intrigante è il fatto che, come mostrato nell’immagine appena esposta, ognuno dei quattro modelli utilizzerà Dynamic Island. In effetti, questa funzione è diventata piuttosto popolare. Inoltre, riteniamo che i produttori di smartphone come Apple e Android lo utilizzeranno nei loro prossimi modelli.

Prima di questo, avevamo sentito che la serie iPhone 15 avrebbe eliminato l’uso di pulsanti fisici e sostituito il telaio con uno in acciaio inossidabile. Tuttavia, ci sono indicazioni che l’azienda non offrirà alcun miglioramento all’hardware della fotocamera delle versioni Pro. A dire il vero, Apple non ama fare molti cambiamenti sia a livello estetico che hardware. Invece, migliora iOS e aumenta la capacità di elaborazione del dispositivo. In pratica, questi due fattori contribuiscono a migliorare le prestazioni dei nuovissimi iPhone.

D’altra parte, manca ancora una notevole quantità di tempo prima dell’inizio di questa serie. È quindi ragionevole aspettarsi di sentire una serie di voci in questa fase. Tuttavia, nessuno di loro è stato in grado di farcela nei modelli finali.