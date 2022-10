Sta per arrivare l’inverno e per gli automobilisti significa una sola cosa: cambio degli pneumatici. Infatti i suddetti sono tenuti obbligatoriamente a cambiarli per evitare multe, ma soprattutto se si trovano frequentemente ad affrontare condizioni climatiche come pioggia, neve o ghiaccio.

Come già avvenuto per gli anno scorsi, l’obbligo d’installazione per questi pneumatici scatta dal 15 novembre 2022 fino al 15 aprile 2023. Chi non dovesse rispettare queste norme, oltre a mettere in pericolo altri automobilisti, potrebbe andare incontro a delle sanzioni molto salate.

Multe per assenza di pneumatici invernali: ecco di che cifre parliamo

La regola vale principalmente nei tratti in cui la Regione, Provincia o Comune abbia prescritto un’ordinanza. Dunque, gli utenti dovranno necessariamente prestare attenzione ai cartelli e alle norme previste in ogni singolo territorio.

I pneumatici invernali a norma sono contrassegnati sul fianco dalle sigle M+S, MS, M/S, M-S, M&S. Tutte queste iniziali stanno per “mud and snow“, ossia fango e neve. La differenza sostanziale è rappresentata dalle differenze di prestazioni in basso alle condizioni atmosferiche. Il costo oscilla mediamente dai 50 ai 200 euro. Alternativamente, è possibile anche optare per delle gomme “all season” (“quattro stagioni” in italiano), buone per ogni periodo dell’anno.

Cosa succede a chi viene beccato senza le gomme adatte? Le multe possono andare dai 41 fino ad un massimo di 168 euro nei centri abitati. invece, su strade urbane ed extraurbane, le multe vanno dagli 84 euro fino a 355 euro. In caso di recidiva, oltre alla sanzione pecuniaria, si aggiunge anche la decurtazione di ben tre punti dalla patente di guida.