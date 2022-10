Lidl raccoglie in un volantino le migliori offerte dell’ultimo mese, mettendo a disposizione dei consumatori i prezzi che tutti avrebbero voluto cogliere al volo nell’idea di risparmiare al massimo, anche senza mai essere costretti a rinunciare alla qualità generale.

La campagna promozionale attuale è pronta per fare la differenza in Italia, i prezzi sono bassi, ma sopratutto sono alla portata di ogni singolo consumatore sul territorio. In altre parole, gli acquisti potranno essere completati ovunque in Italia, senza differenze legate alle regioni di appartenenza.

Lidl è impressionante: le offerte hanno livelli assurdi

Lidl segue l’andamento del mercato con una campagna promozionale di livello assoluto, un volantino che risulta a tutti gli effetti essere molto ricco di offerte speciali dal risparmio assicurato. Scorrendo le pagine delle promozioni, notiamo la presenza di un prodotto che difficilmente abbiamo visto altrove, parliamo della soundbar di casa Silvercrest, acquistabile nel medesimo periodo a soli 39 euro; un prezzo inedito ed esclusivo, da non lasciarsi sfuggire nel caso in cui foste interessati.

Non manca poi la mini-friggitrice, la marca non cambia, parliamo sempre di Silvercrest, ma è caratterizzata da dimensioni ridottissime, ed un prezzo davvero assurdo, basteranno 24,99 euro per il suo acquisto definitivo.

Se volete approfondire la conoscenza del volantino di Lidl, sappiate che potrete trovarlo disponibile sul sito ufficiale, in caso contrario ricordiamo che tutti gli acquisti sono perfettamente effettuabili in negozio, senza costi aggiuntivi o vincoli particolari in termini territoriali.