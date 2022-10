Coop e Ipercoop hanno recentemente deciso di lanciare una campagna promozionale veramente molto speciale, fino al 31 ottobre 2022 risultano essere disponibili tantissimi prodotti in promozione, con prezzi praticamente mai visti prima d’ora, ed un risparmio che si estende sull’intera penisola.

Il punto forte del volantino è proprio questo, ovvero essere accessibile da parte di ogni cliente sul territorio, il quale non dovrà fare altro che recarsi personalmente in negozio, e completare l’acquisto del prodotto desiderato. I prezzi sono, come al solito del resto, comprensivi anche di garanzia di 24 mesi, che copre i singoli difetti di fabbrica.

Ricevete le offerte Amazon, ed anche i codici sconto gratis, iscrivendovi quanto prima al canale Telegram di Tecnoandroid.

Coop e Ipercoop: attenzione a questi ottimi prezzi

I prodotti in promozione sono davvero tantissimi, partono da una spesa minima di 14,25 euro per l’acquisto di uno spremiagrumi Coop, per salire poi verso i 17,90 euro necessari per la tostiera di Ariete. Non mancano poi tantissimi altri modelli pensati per la casa, come il duo frullatore ad immersione e mixe, il frullatore a bicchiere, il forno microonde e grill, la planetaria Coop, il bollitore, il tostapane, l’asciugacapelli, la scopa elettrica senza filo, per finire anche con lavatrice, asciugatrice o frigorifero.

Nel caso in cui, invece, si fosse interessati ad uno smartphone, sarà possibile mettere le mani su TCL 30S a 169 euro, Oppo A94 a 239 euro, come anche Xiaomi Mi 12 a 599 euro, oppure un Galaxy A13, il cui prezzo è comunque di circa 139 euro. Se volete conoscere da vicino l’ottima campagna promozionale, non dovete fare altro che collegarvi al sito ufficiale.