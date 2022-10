Quest’anno Iliad fa un’altra promessa importante agli italiani, presentando ufficialmente il suo nuovo piano per l’ottimizzazione energetica che porterà non solo a prodotti e servizi più sostenibili ma anche più efficienti.

Come dichiarato da Benedetto Levi, AD di Iliad: “In poco più di quattro anni Iliad Italia ha realizzato investimenti notevoli. Oltre 3,5 miliardi di euro, di cui più di 1 miliardo per le frequenze 5G; lo sviluppo di una nuova rete mobile. Tutto arrivando in tempo record ad avere circa 10.000 stazioni radio attive. La scelta rivoluzionaria, in pieno stile iliad, di offrire solo connessioni in fibra direttamente a casa; i valori di trasparenza e semplicità da sempre nel DNA di iliad Italia. La promessa a tutta la comunità di utenti – presente e futura – del “per sempre”. Tutto questo non basta. Per questo, da oggi, lanciamo un nuovo impegno”. Il piano si declina lungo tre punti chiave: interventi imminenti sulle reti; sulle facility e store e infine interventi sulle community.

Miglioramento dell’efficienza energetica delle reti iliad

Iliad ha lavorato sodo ad una soluzione che consente di ridurre dal 5 a quasi il 10% il consumo energetico diretto di ogni sito radio coinvolto senza alterare il servizio offerto agli utenti. Per quanto riguarda la linea fissa, invece, l’azienda a gennaio ufficializzerà la nuova offerta 100% in fibra FTTH: un prodotto interessante che consuma quattro volte meno energia del rame.

Ottimizzare il consumo di energia anche e soprattutto in uffici e store

Nei negozi iliad verranno ridotti di gran lunga i periodi di tempo necessari per l’accensione dell’illuminazione esterna, interna e delle Simbox fuori degli orari di apertura. L’inattività programmata delle Simbox porterà ad una riduzione del 40%. Negli uffici, inoltre, saranno utilizzate nuove misure di risparmio energetico. In particolare, previsti cambi di policy e nuove soluzioni tecnologiche innovative.

Sensibilizzare colleghi, fornitori e utenti

Il contributo all’intero progetto pensato da Iliad deve e può partire da fornitori ma anche da colleghi e dagli utenti stessi. Per questo l’azienda ha pensato di promuove fra i dipendenti, i fornitori e gli utenti l’importanza dell’ottimizzazione dei propri consumi. Per gli utenti, ad esempio, è già possibile usufruire della funzione associata alla iliadbox che consente la pianificazione degli orari di disattivazione del Wi-Fi e la gestione da remoto del sistema. Due misure che permettono di ridurre i consumi energetici e rendere il tutto basato sulle proprie necessità di utilizzo.