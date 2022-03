La Fibra Iliad, negli ultimi giorni, ha iniziato a soffrire di alcune disconnessioni improvvise, a cui ancora non è stato posto rimedio. Dai feedback degli utenti il problema avviene senza alcuna logica e a qualsiasi orario del giorno e della notte.

Micro-disconnessioni della durata di pochi secondi, poi il modem ritorna a fornire connettività regolarmente. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Iliad: la Fibra soffre di continue disconnessioni

La community del web continua ancora a parlare di iliadbox, la fibra di Iliad con l’eccezionale prezzo d’attacco di 15,99 euro al mese, senza sorprese e con una velocità futuristica fino a 5 Gigabit/s che adesso ha qualche problema non risolto. Inizialmente si è presentata come la rete più veloce e più stabile, ma come tutte le cose nuove, dopo un po’ che le si utilizzano, si iniziano a notare i piccoli difetti.

Come detto in apertura, a molti utenti si verificano disconnessioni continue e randomiche ad alcuni orari del giorno. Il problema a molti potrebbe essere invisibile, ma viene notato soprattutto da chi effettua videocall di lavoro e/o videogioco, con conseguente perdita di dati. Si esatto, la connessione si interrompe senza preavviso, di conseguenza tutti i progressi fatti (nel caso di videogame) non vengono salvati, è come spegnere la console senza effettuare prima il salvataggio.

Iliad, secondo quanto riportato da DDAY nei giorni scorsi, sarebbe al corrente del problema, ma ad oggi non sembra essere stato risolto. Non chiare le cause, ma il gestore esclude il modem iliadbox e l’innalzamento delle temperature al suo interno come qualcuno inizialmente aveva immaginato.