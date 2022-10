Ottime offerte molto speciali vi attendono in questi giorni da euronics, gli utenti sono davvero felici di avere l’occasione di mettere le mani su prodotti di ottimo livello generale, riuscendo nel contempo a risparmiare sempre di più anche sull’acquisto di tecnologia di ultima generazione.

Il volantino riparte da dove ci eravamo fermati nel corso delle ultime settimane, ovvero dalla disponibilità globale sul territorio nazionale, con la possibilità di godere di un rapporto qualità/prezzo assolutamente invidiabile. Gli sconti, lo ricordiamo, sono disponibili, ed attivi, solo ed esclusivamente nei negozi fisici, non è possibile goderne in alcun modo sul sito ufficiale.

Euronics: tutte le offerte ed i migliori sconti

Se volete risparmiare sull’acquisto di nuovi smartphone, allora siete nel posto giusto, i prezzi pazzi disponibili da Euronics riescono a ridurre di molto la spesa finale che gli utenti devono sostenere, avvicinandoli il più possibile all’acquisto di prodotti anche di fascia alta.

Partendo proprio dai top di gamma, infatti, notiamo la presenza di una coppia di modelli da non perdere di vista, quali sono il bellissimo Xiaomi 12T Pro, disponibile a 849 euro, passando anche per l’Apple iPhone 11, in vendita nel medesimo periodo al prezzo finale di 599 euro. Il secondo dispositivo è sicuramente il più datato e meno appetibile della coppia, fermo restando ancora molto all’avanguardia in termini di performance generali.

Le alternative sono comunque più che interessanti, sono in genere più economiche, e vanno a toccare Oppo a54s, Motorola Edge 30 Neo (in vendita a 379 euro), ma anche Oppo Reno6 Pro, Oppo Reno8 Lite, Xiaomi 12 Lite e simili.