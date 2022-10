A meno di un anno di distanza dal lancio, la Oppo Community ha recentemente raggiunto quota 100.000 iscritti, sicuramente non male calcolando appunto che è attiva da soli 12 mesi.

Per festeggiare l’importante traguardo, il produttore cinese ha deciso di regalare quattro coupon a tutti gli utenti che fanno parte del suo universo virtuale: vediamo di che si tratta e come sfruttarli. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Oppo Community raggiunge 100 mila iscritti

La Oppo Community è uno spazio di incontro e condivisione virtuale creato per i fan e i clienti del brand Oppo e della tecnologia in generale, che dal dicembre scorso può contare pure su un’applicazione ufficiale. Il raggiungimento del traguardo dei 100.000 iscritti costituisce per la casa cinese motivo di orgoglio e ulteriore conferma del ruolo che il brand è riuscito a ritagliarsi nel panorama italiano.

Nella sezione News si rimane aggiornati sulle iniziative Oppo, sulle promozioni, sugli eventi e sulle novità dei prodotti in arrivo, ma anche sui concorsi e i contest per vincere numerosi premi. Nel Forum si può ricevere assistenza direttamente dagli esperti dell’azienda, sfruttare i tutorial o fare due chiacchiere con gli altri utenti. Grazie agli Oppo Points gli utenti possono anche accedere a contenuti personalizzati, a promozioni su misura, a giochi e a eventi esclusivi.

Per festeggiare il successo insieme alla sua Community, OPPO regala a tutti i membri quattro coupon utilizzabili all’interno dell’OPPO Store: 100KCOMMUNITY – OPPO Band Style a 1,20 euro con una spesa minima di 25 euro sullo store online, 100KCOMMUNITY5 – coupon da 5 euro per una spesa minima di 50 euro, 100KCOMMUNITY10 – coupon da 10 euro per una spesa minima di 75 euro e 100KCOMMUNITY20 – coupon da 20 euro per una spesa minima di 100 euro.