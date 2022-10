Dreame Technology è un’azienda specializzata nella ricerca e sviluppo di elettrodomestici smart per rendere la vita dei consumatori, ancora più semplice. In breve tempo questa azienda è diventata leader nel settore tecnologico, aprendo la strada a una serie di progressi innovativi tra cui motori ad alta velocità e tecnologia di separazione a ciclone multicono. Tecnologie che troviamo nei suoi robot aspirapolvere.

Poco tempo fa abbiamo recensito il Dreamebot D10 Plus, oggi invece vi raccontiamo del nuovo robot di punta che è appena stato presentato sul mercato, il Dreame L10s Pro.

Confezione e montaggio:

All’interno della confezione trovate già quasi tutto montato, in effetti il robot è già dotato della spazzola in gomma e i serbatoi dell’acqua e della polvere. In più dentro la scatola trovate:

Robot Dreame L10s Pro;

Spazzola laterale;

2 moci rotanti;

Base di ricarica;

Manuale d’istruzioni;

Una volta montata la spazzola laterale, i 2 moci rotanti e collegata la base di ricarica alla presa di corrente, il gioco è fatto.

Design e materiali:

Il Dreame L 10s Pro ha un diametro di 350 mm e un’altezza di 97 mm, quindi perfettamente in linea con quelle che sono le dimensioni classiche di questi robot aspirapolvere.

Sulla parte superiore troviamo la torretta che integra il radar LiDAR e tre pulsanti per andare a comandare il robot, quello centrale è per accenderlo o spegnerlo.

Sotto al coperchio magnetico trovate i due serbatoi, uno per la polvere e uno per l’acqua, una piccola spazzola che vi può aiutare a pulire la spazzola rotante e due piccole luci LED.

Nella parte inferiore del robot possiamo vedere che la spazzola rotente qui è in gomma rispetto a quelle in setole standard. Più avanti vi spieghiamo i pro e i contro di questa soluzione.

La base di ricarica è davvero minimalista e compatta, infatti occupa pochissimo spazio rispetto alle concorrenti.

Specifiche tecniche:

Qui di seguito vi elenchiamo quelle che sono le specifiche principali di questo robot aspirapolvere:

Potenza d’aspirazione: 5.300 Pa;

Batteria: 5.200 mAh;

Spazzola principale in gomma;

Sollevamento del mocio fino a 7mm, ovviamente l’altezza effettiva può variare in base al consumo dei moci o alla loro umidità;

Sistema di luce strutturata 3D per evitare gli ostacoli;

Riconoscimento del tappeto ad ultrasuoni;

Sistema di navigazione LiDAR ;

Volume contenitore per la polvere: 450 mL;

Volume contenitore dell’acqua: 190 mL;

Controllo vocale di Alexa, Google Assistant e Siri (solo tramite l’app Dreamehome);

Questo robot ha 4 livelli di aspirazione e 3 livelli di utilizzo dell’acqua che facilitano la pulizia adattandolo al tipo di superfice su cui si trova, come legno, piastrelle, moquette, tappeti e altri tipi di pavimenti.

La luce strutturata avanzata e gli algoritmi di imaging 3D identificano in modo intelligente gli ostacoli per evitare pericoli e pulire in modo indipendente. Il robot ha sempre riconosciuto gli ostacoli che trova sul suo percorso, senza andarci a sbattere addosso. Anche i radar sotto il telaio funzionano alla perfezione, questo robot riconosce i gradini e quindi il vuoto sotto di lui, anche in condizioni di scarsa luminosità.

Rileva in maniera accurata tappeti e moquette per sollevare automaticamente i mop e aumentare l’aspirazione per una pulizia profonda che gestisce facilmente sporco, polvere e detriti fastidiosi. Sollevando i suoi moci fino a 7 mm, mantiene i tappeti asciutti ed evita di trascinare i mop sporchi sui pavimenti puliti quando si torna alla base.

Insomma, una volta che lui è acceso ed inizia a pulire non vi dovete preoccupare di nient’altro. I sensori e la tecnologia di cui è dotato lavorano perfettamente e gli consentono di essere completamente autonomo, ma soprattutto sicuro.

La batteria da 5.200 mAh vi consente una buona autonomia, per farvi un esempio, per pulire una stanza di 17 metri quadrati, con la forza di aspirazione impostata sul primo livello, la batteria è scesa del 6%. Ovviamente se si usa la potenza massima, ovvero il quarto livello di aspirazione, a parità di stanza avrebbe consumato poco più del doppio, circa il 15 % di batteria.

Per ricaricare completamente il robot aspirapolvere Dreame L 10s Pro, ci vogliono circa 6 ore di tempo.

Configurazione e App:

Per poter collegare il Dreame L10s Pro al vostro smartphone covete scaricare l’app Dreamehouse, che è disponibile sia per Android che per iOS. La configurazione è davvero semplice e bastano pochi minuti.

Questa app vi consente di ripristinare mappe storiche, infatti noi avendo già utilizzato altri robot di casa Dreame, avevamo le mappe salvate nel nostro account. Tuttavia, lui vi consente di effettuare una mappatura rapida della stanze, davvero è molto più veloce rispetto ad altri robot simili che abbiamo testato. Inoltre vi consente anche di salvare anche mappe multistrato, ciò è perfetto se come noi, avete una casa su più piani.

Inoltre potete decidere se effettuare la pulizia di una sola stanza o di tutta la mappa, oppure delimitare manualmente una zona sulla mappa dove non si vuole far andare il robot, tramite l’impostazione di zona vietata.

Potete utilizzare anche i comandi vocali per avviare, interrompere o mettere in pausa la pulizia. Infatti il Dreame L 10s Pro è compatibile con Alexa, Siri e Google Assistant, per Siri è necessaria l’app Dreamehouse.

Infine potete, comandare manualmente il robot, decidere i livelli di aspirazione e pulizia, programmare le pulizie e molto altro ancora, da questa app facile di utilizzo.

Come aspira:

Una cosa che apprezziamo molto dei robot di casa Dreame è che loro prima effettuano l’aspirazione su tutto il perimetro della stanza e poi iniziano ad andare su e giù fino a che non completano il lavoro.

Dreame L 10s Pro aspira in profondità e grazie alla potenza di 5.300 Pa, rimuove senza problemi capelli, sporco, polvere e detriti (come riso e cereali) per una pulizia straordinaria. Questo robot va benissimo anche per le moquette ed è indicato soprattutto per le famiglie con animali domestici.

Il merito va soprattutto alla spazzola in gomma che ha un design anti-groviglio che facilita la rimozione dei peli dalla spazzola anche senza usare la lametta in dotazione e fornisce prestazioni di pulizia straordinarie su tappeti e moquette. Di contro il rumore dell’aspirapolvere è leggermente più forte, ma davvero nulla di fastidioso paragonato alla classica spazzola a setole.

Per pulire una superfice di 17 metri quadrati, questo robot aspirapolvere impiega circa 14 minuti, per una pulizia completa e senza intoppi.

Come lava:

Il tappo del serbatoio da 190 mL dell’acqua è in morbido silicone e Dreame, come tutte le aziende che producono dispositivi smart per lavare a terra, raccomanda di utilizzare solo acqua e nessun prodotto chimico che potrebbe creare troppa schiuma ed andare così a rovinare il robot. Tuttavia se avete qualche sapone neutro che non crea schiuma lo potete usare tranquillamente, noi lo abbiamo provato.

Qui il sistema per lavare il pavimento è a doppio mocio rotante ed è il più efficace che potete trovare su robot del genere. Infatti lui, a differenza del tappetino mocio vibrante o statico, potrebbe andare a simulare una pulizia simile a quella che potreste fare voi manualmente con un classico mocio.

Infatti qui potete riuscire a levare anche delle piccole macchie, che prima erano impensabili su robot aspirapolvere del genere. il meglio di se lo da su piccole macchie di cibo in cucina, macchie di fango e terra. I due moci girano ad alta velocità per strofinare le macchie ostinate.

Conclusioni e prezzo:

Prestazioni complete e praticità si combinano per risparmiare spazio e fornire una pulizia efficiente per singole stanze o case di piccole e medie dimensioni. Grazie all’aspirazione potente, al lavaggio a doppia rotazione, al sollevamento del mop, all’evitamento 3D degli ostacoli della luce strutturale e alla navigazione laser LDS, L10s Pro offre una pulizia quotidiana efficace, completa e versatile.

Il Dreame L 10s Pro è disponibile sia su Amazon al prezzo di 509,00 €, oppure lo potete acquistare sul loro store ufficiale con il prezzo lancio di 339,99 €. Finita questa promozione, il suo prezzo ritornerà a 459,99 €.

Sicuramente con il prezzo lancio è un ottimo affare acquistare questo robot aspirapolvere, dopodiché prezzi perfettamente in linea con i concorrenti.