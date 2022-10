CoopVoce cerca di racimolare un numero sempre più grande di clienti, mediante il lancio di una serie di interessanti campagne promozionali, con le quali spingere i consumatori ad attivare una nuova SIM ricaricabile, e mettendo sul piatto bundle davvero da urlo.

I prezzi delle offerte che andremo a raccontarvi sono con cadenza fissa mensile, ciò sta a significare che i rinnovi sono automatici sul credito residuo della SIM ricaricabile acquistata, mentre l’attivazione, a differenza di quanto accade per Vodafone e similari, è accessibile da parte di chiunque in Italia.

Premete qui per avere ogni giorno le migliori offerte Amazon sul vostro smartphone, ed anche tantissimi codici sconto gratis.

CoopVoce: che offerte shock, ecco tutti i prezzi

Le promozioni disponibili da CoopVoce sono davvero tante, ma la più interessante è sicuramente la EVO 200; questa risulta essere attivabile direttamente dal sito ufficiale, richiede il pagamento di un contributo fisso di soli 7,90 euro al mese, con addebito diretto sul credito residuo della SIM collegata.

L’offerta in sé non presenta vincoli contrattuali di durata, né costi nascosti, ciò sta a significare che sarà possibile abbandonare CoopVoce gratuitamente in un qualsiasi momento, e che allo stesso tempo non sono previste rimodulazioni contrattuali.

In cambio la soluzione corrente prevede un bundle pari a 200 giga in 4G al mese, ma senza minuti o SMS. Nel caso in cui vogliate una promo più completa, allora dovrete virare verso la Evo 30, dal prezzo di 6,90 euro, con annessi 30 giga, minuti e SMS illimitati da poter utilizzare verso tutti gli operatori telefonici del nostro paese.