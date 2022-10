Anche se potrebbe sembrare un’eternità, Samsung ha presentato il Galaxy Z Flip e il Galaxy Z Flip 5G nel 2020. Quando è stato introdotto per la prima volta, era preinstallato con One UI 2.1 e Android 10. Samsung, per la maggior parte, rimane fedele ai suoi dispositivi più vecchi e, fortunatamente, il Galaxy Z Flip e il Galaxy Z Flip 5G originali acquisiranno la compatibilità con Android 13 tramite One UI 5. Sebbene non sia ancora stato rilasciato su smartphone in tutto il mondo, Samsung ha aperto la sua One UI 5 beta programma per i possessori di Galaxy Z Flip e Galaxy Z Flip 5G in Corea del Sud.

Se vivi in ​​zona, ora puoi iscriverti per partecipare al beta test. Puoi farlo installando l’app Samsung Members e registrando l’account del tuo telefono. Verifica che l’account che stai registrando sia lo stesso del tuo dispositivo. Non potrai partecipare alla versione beta se non corrisponde. Registrandoti, riceverai una notifica quando la versione beta di One UI 5 sarà disponibile. Se hai fretta, puoi anche controllare il menu Aggiornamento software per vedere se la versione beta è arrivata. È quindi possibile eseguire l’aggiornamento ad Android 13 non appena viene rilasciato.

One UI 5 per Samsung Z Flip è disponibile in pre-registrazione

Se sei nuovo, la versione beta di One UI 5 di Samsung è basata su Android 13 e include il supporto per icone di app personalizzate, diversi layout della schermata iniziale, controlli multimediali avanzati e altro ancora. Ovviamente, non abbiamo idea di cosa aggiungerà Samsung nella prossima versione oltre ai tipici miglioramenti che vengono forniti con Android 13. Tuttavia, se prendiamo come esempio l’aggiornamento Galaxy S22 serie One UI 5, ha la possibilità di aggiungere modifiche come un migliore centro per la privacy, interfaccia utente migliorata, gesti multitasking e altro ancora. Ancora una volta, tutto questo è sconosciuto al momento, quindi dovremo essere pazienti e aspettare che il suo rilascio confermi.

Nonostante sia la prima ad arrivare in Corea del Sud, la beta dovrebbe essere disponibile in altre località nel prossimo futuro.