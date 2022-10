Un nuovo adware per Android è stato recentemente scoperto dalla società di sicurezza McAfee, il malware è stato rilevato nel dettaglio all’interno di un pacchetto di app che insieme ha totalizzato un totale di circa 20 milioni di volte, portando dunque alla visualizzazione aggressiva di contenuti pubblicitari senza il consenso delle vittime, a fare paura è però la distribuzione, le app circolavano nel Play Store ed erano circa 16.

Milioni di download effettuati

Nel dettaglio queste sedici applicazioni consistevano in app clicker, una particolare tipo di adware che non mostra effettivamente dei banner, si tratta infatti di pubblicità invisibili caricate in background e che generano comunque un flusso costante per garantire introiti ai vari partners, una dinamica che porta però il telefono vittima ad accusare cali di prestazioni, surriscaldamento, drenaggio della carica residua della batteria e anche addebiti sul proprio piano telefonico.

Dopo la segnalazione portata avanti da McAfee, e dopo aver generato un seguito abbastanza importante, le app sono state rimosse da Google Play Store, ma probabilmente potrebbero essere scaricate da fonti terze.

Quella da cui stare maggiormente alla larga e tra l’altro quella più scaricata è DxClean, la quale prometteva non solo di individuare le cause dei rallentamenti, ma anche di bloccare le inserzioni pubblicitarie dannose, a renderla molto scaricata erano le valutazioni su Google di 4,1 stelle di media su 5.

Nel caso aveste scaricato questa applicazione eliminatela immediatamente ed effettuate un reset del dispositivo per eliminare tutte le modifiche apportate, in tal modo potrete farlo tornare ad un perfetto funzionamento.