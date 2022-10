Conad riesce ancora una volta a superare le ottime offerte di tutte le altre realtà sul territorio nazionale, mediante il lancio di un volantino che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere nel periodo corrente. I prezzi sono economici e dal risparmio assicurato, con cifre sempre più basse per tutti.

Il volantino riparte da dove si era fermato, ovvero dal cercare di offrire al consumatore un risparmio ben più lungo del previsto, a patto che questi sia disposto a recarsi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, per completare l’acquisto dei prodotti effettivamente desiderati (poiché la campagna non è attiva sul sito ufficiale).

Conad: offerte shock con tantissimi prezzi bassi

Tantissime offerte si nascondono all’interno di un volantino Conad che vuole sicuramente far parlare di sé, i suoi prezzi bassi sono assolutamente convenienti, anche se comunque legati più che altro a dispositivi complessivamente economici. La spesa generale non supera i 30 euro, il prezzo massimo da versare corrisponde ai 29 euro necessari per l’acquisto del decoder esterno per il digitale terrestre, compatibile con DVB-T2.

Sotto tale soglia di spesa, troviamo ad ogni modo anche una piastra elettrica, disponibile a soli 19 euro, come anche il tagliacapelli di Philips, in vendita a 24,90 euro, e similari. Tutti questi prodotti sono disponibili alle più classiche condizioni di vendita, che corrispondono per l’esattezza alla garanzia di 24 mesi, ovvero la possibilità di godere della riparazione gratuita, o eventualmente della sostituzione.