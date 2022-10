Conad riesce ancora una volta a distinguersi dalla massa, mediante il lancio di una spettacolare campagna promozionale con la quale spingere i consumatori a mettere mano al portafoglio per acquistare i vari prodotti di tecnologia generale, e non solo.

I prezzi sono bassi e convenienti su un numero sempre più grande di dispositivi di tecnologia, con la possibilità di accedere ad ogni fascia, senza doversi minimamente preoccupare della localizzazione territoriale. Il rapporto qualità/prezzo spinge i clienti a recarsi in negozio per completare gli acquisti, entro la data limite stabilita dall’azienda.

Conad: attenzione alle offerte, i prezzi sono da urlo

Il volantino di Conad è il giusto mix di offerte molto speciali su cui gli utenti possono pensare di fare affidamento per spendere sempre meno su tutti i prodotti inclusi, la corrente campagna promozionale propone prodotti con un prezzo inferiore ai 30 euro, tutti caratterizzati da una buonissima qualità generrale.

Il dispositivo che tutti dovrebbero avere in casa, sopratutto se in possesso di un televisore leggermente datato, è il decoder esterno compatibile con il DVB-T2. Questi può essere acquistato da Conad ad un prezzo finale di soli 29 euro, garantendo difatti la piena accessibilità al digitale terrestre 2.0.

Non mancano anche altri prodotti pensati per l’hair beauty, tutti disponibili a meno di 25 euro; tra questi spiccano la piastra elettrica, in vendita a 19 euro, ma anche un buonissimo tagliacapelli di casa Philips, oggi effettivamente disponibile per tutti a soli 24,90 euro.