Comet è pronta per catturare l’interesse e l’attenzione dei consumatori nazionali con il lancio di un volantino veramente unico nel proprio genere, rappresentante la perfetta soluzione su cui poter fare affidamento, nell’ottica di spendere sempre meno, ma non rinunciare alla qualità generale.

Il volantino è proprio questo, anche in termini di disponibilità sul territorio, infatti dovete ricordare che gli acquisti possono essere completati ovunque in Italia, senza differenze particolari. Coloro che sceglieranno invece di affidarsi al sito ufficiale, potranno avere in cambio gratis la spedizione presso il proprio domicilio, ma sarà necessario spendere almeno 49 euro.

Comet: le offerte che tutti stavano aspettando

Da Comet è possibile pensare di acquistare uno smartphone top di gamma, pagandolo veramente un prezzo inferiore al listino originario. I modelli disponibili sono sostanzialmente due: Galaxy S22 Ultra 5G e Galaxy S22. Il primo è il top assoluto di tutto il 2022, oggi può essere acquistato con un esborso finale di 1299 euro, una cifra ancora elevata, ma più che bilanciata in confronto al listino originario. Dall’altro, invece, troviamo il Galaxy S22, attualmente acquistabile con un esborso finale di 649 euro, per quanto riguarda la variante da 128GB.

Non mancano innumerevoli altri modelli più economici, tutti disponibili ad un prezzo addirittura inferiore ai 500 euro, tra cui spiccano chiaramente Vivo Y33s, Redmi 10, Motorola Moto G42, TCL 30Se ed altri ancora.

Se volete maggiori dettagli ed informazioni in merito al volantino Comet, scopritelo sul sito ufficiale.