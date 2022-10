Esselunga mette alle strette le dirette concorrenti del mercato con il lancio di un volantino veramente assurdo, i prezzi sono bassissimi e convincono i consumatori a recarsi quanto prima in negozio per godere di un risparmio ben superiore alle più rosee aspettative.

Il rapporto qualità/prezzo è conveniente per tutti i clienti che decideranno di recarsi personalmente in negozio, segnaliamo infatti la possibilità di accedere agli sconti a prescindere dalla provenienza territoriale. Gli acquisti saranno effettuabili in ogni punto vendita in Italia, senza differenze importanti da segnalare.

Esselunga: le offerte sono veramente incredibili

Le campagne promozionali mirate sull’elettronica generale sono attualmente due da Esselunga, sono infatti disponibili numerosi prodotti a prezzi mai visti prima d’ora. Tra questi troviamo l’attenzione verso il mondo dei videogiocatori con la possibilità di accedere all’acquisto del nuovo capitolo di Fifa, più precisamente Fifa 23, a poco più di 50 euro, nella sola variante per PS4 e PS5.

Coloro che invece sono alla ricerca di uno smartphone, non devono fare altro che acquistare lo Xiaomi Redmi 9C, un must have in questo 2022, proprio per l’ottimo rapporto qualità/prezzo proposto. Al giorno d’oggi può essere acquistato con un esborso finale di 145 euro, garantendosi il libero accesso ad una batteria da 5000mAh, un display IPS LCD molto ampio, per finire con prestazioni più che adeguate. Ricordiamo che il modello consigliato è disponibile solamente nella variante no brand e con garanzia di 2 anni.