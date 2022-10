La ricarica rapida è una delle tecnologie che i produttori di smartphone hanno sviluppato e migliorato negli ultimi anni per sopperire alla limitata autonomia di questi dispositivi.

Riuscire a caricare una buona percentuale della batteria in pochi minuti è una delle soluzioni a cui tende il settore, e ora sembra che Redmi stia facendo un ulteriore passo avanti con il Redmi Note 12 dato che da oggi avrà un sistema di ricarica rapida da 210 W .

L’informazione arriva dal portale gizmochina, dove assicurano che il terminale, che arriverà ad ottobre, avrà due nuove tecnologie mai viste prima: sarà il primo smartphone al mondo ad integrare la ricarica rapida a 210W e ad avere il prossimo MediaTek Dimension 1080.

Ecco le novità che saranno introdotte a breve

Il sistema di ricarica supporterà, secondo queste informazioni, ricariche rapide da 67 W, 120 W e da 210 W. Ma la novità risiede anche nelle dimensioni dei caricabatterie: uno da 210 W supera in dimensioni e potenza quella di molti laptop.

Se la notizia sarà confermata, bisognerà capire quindi le dimensioni e le caratteristiche del caricatore, dal momento che non sarà un elemento facile da trasportare da un luogo all’altro. Secondo alcune indiscrezioni inoltre, sarà responsabile dell’alimentazione di una batteria da 5.000 mAh.

Per il resto, le indiscrezioni puntano sull’inclusione del SoC Dimensity 1080 sotto uno schermo AMOLED. Dovrebbe arrivare in diverse varianti come Redmi Note 12, Note 12 Pro, Note 12 Pro+ e Note 12 Pro Ultra.

La ricarica rapida è una delle tecnologie attualmente ampiamente utilizzate negli smartphone. Come suggerisce il nome, consente di caricare la batteria più velocemente del solito.