Novità per TIM: i clienti ancora in possesso di dispositivi con tecnologia 3G (ad esempio smartphone, tablet, router, chiavi, sistemi di allarme/domotica, ecc.) possono continuare a effettuare chiamate e inviare SMS, utilizzando la rete 2G, ma riscontreranno rallentamenti nella navigazione in Internet.

I dispositivi non abilitati al servizio voce su rete 4G utilizzeranno ora la rete 2G per effettuare chiamate e inviare SMS, o anche per navigare in Internet con la rete 4G, ma non è garantita la possibilità di navigare mentre si effettua una chiamata vocale.

Il cliente può verificare la compatibilità del proprio terminale con il servizio VoLTE (voce su rete 4G o 5G) effettuando una chiamata e verificando che l’icona il telefono continui a mostrare il simbolo 4G o 5G.

Ecco cosa cambia

Per i dispositivi antecedenti al 2020, la presenza o meno di VoLTE è segnalata da un’apposita icona in alto a destra del display. In assenza dell’icona, il cliente deve assicurarsi che VoLTE sia correttamente abilitato nel menu delle impostazioni del proprio terminale. Per tutti gli altri dispositivi connessi alla rete mobile di TIM (2G, 4G che supportano la voce su rete 4G, 5G) è garantita la continuità del servizio senza alcuna variazione.

Le offerte e le opzioni attive, sulle SIM inserite nei dispositivi 3G o 4G che non supportano il servizio Voce su rete 4G, continuano ad essere fruibili dai clienti senza alcuna variazione delle condizioni economiche o variazione del numero di telefono.

Tutti i clienti in possesso di TIM Card (SIM) con capacità inferiore a 128k continuerano a effettuare chiamate e inviare SMS utilizzando la rete 2G, riscontrando però rallentamenti nella navigazione in Internet. Tali clienti possono richiedere la sostituzione e la consegna gratuita della SIM, mantenendo il proprio recapito telefonico, contattando il Servizio Clienti al 191.