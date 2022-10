Uno dei maggiori pericoli a cui ogni utente connesso al mondo del web deve prestare attenzione ogni giorno è costituito senza alcun dubbio dal phishing, la nota pratica fraudolenta infatti colpisce con cadenza regolare e con delle vere e proprie ondate di comunicazioni truffaldine gli utenti del web nel tentativo di sottrarre loro dati sensibili come i codici di accesso ai conti bancari.

Queste comunicazioni truffaldine generalmente prendono corpo in mail o sms spacciati per avvisi da parte di enti autorevoli, il cui nome viene preso in prestito indebitamente per portare la vittima accedere fiducia con maggiore facilità, l’obiettivo come si evince dai corpi testo di queste comunicazioni, è quello di portare la vittima a compiere azioni come scaricare allegati malevoli oppure effettuare accessi presso link esterni, steps fondamentali per la riuscita della truffa.

Phishing mail a nome di INPS

La nuova phishing mail che sta colpendo il popolo italiano ribadisce tutti questi concetti, quest’ultima si spaccia con un avviso ufficiale da parte di INPS che avverte l’utente di una richiesta non andata a buon fine a causa della mancanza di documentazione la quale può essere visionata per intero scaricando un allegato in formato. Zip presente nella mail, tale allegato però contiene al suo interno un malware a dir poco letale che si è eseguito assumerà il piano controllo del vostro PC iniziando a copiare tutti i dati salvati in memoria per poi inviarli al proprio creatore.

La cosa migliore da fare nel caso doveste incappare in questa tipologia di mail è quella di cestinare immediatamente il messaggio senza scaricare l’allegato.