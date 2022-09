Il lancio dei nuovi top di gamma della serie Pixel 7 sono vicinissimi al debutto. L’evento ufficiale si svolgerà il sei ottobre e in questa occasione sarà possibile conoscere dal vivo anche lo smartwatch Google.

L’azienda lancerà senza alcun dubbio un Google Pixel 7 e un Pixel 7 Pro ma secondo alcune indiscrezioni potrebbe far capolino anche un modello inedito. No, non stiamo parlando del tanto discusso Pixel NotePad!

Google Pixel 7 mini: i dubbi continuano ad essere numerosi!

Tra sole poche settimane l’azienda di Mountain View rilascerà i suoi top di gamma di nuova generazione: il Pixel 7 e 7 Pro.

Accanto ai due nuovi dispositivi potrebbe comparire anche un terzo modello ma le probabilità sembrano essere decisamente scarse. Un leaker, la cui affidabilità è incontestabile, fa riferimento alla presenza di un modello inedito di Pixel 7 dalla forma compatta. Insomma, una sorta di versione di Pixel 7 molto simile ad iPhone 13 mini con display da 5,4 pollici.

La soluzione potrebbe essere particolarmente apprezzata dal pubblico, soprattutto se considerata al struttura estetica degli ultimi top di gamma Google. Purtroppo però potrebbe trattarsi soltanto di un’indiscrezione poco fondata e diffusa esclusivamente per alimentare la curiosità degli appassionati.

La presenza di un modello sconosciuto di Google Pixel 7 Mini non è stata fino ad ora menzionata dall’azienda, che ha già mostrato gli smartphone in arrivo rivelandone anche le colorazioni previsti.

Probabilmente il dispositivo “mini” a cui si fa riferimento corrisponde a uno smartphone di fascia media in arrivo nel prossimo anno e ancora del tutto sconosciuto ma i dubbi sono ancora numerosi per poter ritenere valida anche tale ipotesi.