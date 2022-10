Lidl pare essere davvero senza pietà nei confronti degli altri rivenditori di elettronica e dei supermercati in generale, i prezzi sono decisamente tra i più bassi che abbiamo mai visto in Italia, in questo periodo storico in cui tutto sembra essere pronto al risparmio per sopperire ad una crescita smisurata delle spese.

Il volantino non si discosta troppo da quanto siamo solitamente abituati a vedere, almeno in termini di accessibilità sul territorio nazionale; in altre parole, lo ricordiamo, gli acquisti possono tranquillamente essere completati in ogni negozio sul territorio, con prezzi fortemente ribassati rispetto al listino. Al momento, la tecnologia ed i prodotti più interessanti non possono essere acquistati sul sito ufficiale.

Lidl: le offerte sono sempre più interessanti

Tantissimi prodotti per la casa sono disponibili da Lidl nel corso di queste settimane centrali del mese di Ottobre, i prezzi sono decisamente più bassi del normale, con una fortissima attenzione al benessere. Nello specifico troviamo un asciugacapelli Silvercrest a 19 euro, spazzola elettrica lisciante a 12,99 euro, rasoio da uomo a lamina rotante a 22,99 euro, una bilancia pesapersone a 11,99 euro, un idropulsore ricaricabile a soli 22,99 euro, diffusore di aromi ad ultrasuoni a 14,99 euro, per finire con lo spazzolino da denti elettrico in vendita sempre a 22,99 euro.

Sempre nel medesimo volantino si trovano anche prodotti per la casa, di arredamento per il giardino, e non solo. Se siete interessati consigliamo di visionare tutti gli sconti collegandovi sul sito ufficiale.