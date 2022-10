Netflix: addio inaspettato ad un vasto elenco di film e serie tv

È impressionante la quantità di opere firmate Netflix e cancellate per sempre dalla piattaforma ufficiale dello streaming per una serie di ragioni. Al primo posto c’è la necessità di spazio nell’elenco, non manca poi il disinteresse da parte degli abbonati verso i titoli della stessa. Vediamo ora quali sono le serie tv e i film che dovremo rimpiangerci.

Netflix: la lista sembra non finire mai

1 Ottobre

Il Caso – Serie Tv

5 Ottobre

Il premio – Film

6 Ottobre

Secret Window – Film Netflix

7 Ottobre

Non c’è più religione – Film

8 Ottobre

Fantasy Island – Film

The Place – Film

9 Ottobre

L’ultimo dominatore dell’aria – Film

10 Ottobre

Un amico straordinario – Film

Berlin Calling – Film

14 Ottobre

3Ciento – Chi l’ha duro… la vince – Film

Dennis la minaccia – Film

Heidi Playmobil – Speciale inverno – Film

Notte brava a Las Vegas – Film

Daredevil – Film

La notte non aspetta – Film

Dangal – Film

Il monaco che scese dalla montagna – Film

Unfaithful – L’amore infedele – Film

Killer under the bed – Film

15 Ottobre

Le conseguenze dell’amore – Film

Diaz – Film

Baciami ancora – Film

L’ultimo bacio – Film

Escape Plan – Fuga dall’Inferno – Film

The Family friend – Film

16 Ottobre

Mi chiamo Francesco Totti – Documentario Netflix

17 Ottobre

Cado dalle nubi – Film

Zack Snyder’s Justice League – Film

Benvenuti al nord – Film

Crazy, Stupid, Love – Film

18 Ottobre

Jour J – Film

21 Ottobre

Results – Film

22 Ottobre

Daybreakers – L’ultimo Vampiro – Film

23 Ottobre

One Piece Stampede – Film

24 Ottobre

Ronnie Coleman: The King – Documentario

25 Ottobre

Strange Weather – Film

26 Ottobre

Moschettieri del re – Film

29 Ottobre

SPF-18 – Film

Come avete potuto vedere, Netflix non ha risparmiato proprio nessuno. E la cosa peggiore è che presto assisteremo all’ennesima cancellazione in vista del mese di Novembre.