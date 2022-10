Netflix distrugge Sky e Dinsey+ con 3 serie TV viste da milioni di persone

Dopo aver presentato il suo ultimo piano comprensivo di pubblicità per un prezzo di soli 5,49 € al mese, Netflix gestisce il suo mese di ottobre alla grande. A quanto pare a scaglioni sono stati programmati diversi contenuti che arriveranno per allietare le serate e le giornate del pubblico abbonato secondo i vari piani.

Netflix prepara tanti nuovi contenuti in arrivo per questo mese di ottobre ma intanto tre serie tv distruggono la concorrenza con milioni di visualizzazioni

Non c’è però di certo bisogno aspettare nuove serie TV e nuovi film per beneficiare della grande qualità dei contenuti di Netflix. Esiste già una scaletta piena di serie tv ad esempio che il mondo intero sta guardando. Partendo da una delle prime serie in assoluto, non si può lasciare indietro Stringer Things, la quale racconta le storie di ragazzi di Hawkins impegnati a contrastare la forza oscura che proviene dal mondo del sottosopra ancora una volta nella stagione numero 4.

Avete mai sentito parlare del mostro di Milwaukee? Ecco la serie su Jeff Dahmer, serial killer noto negli anni 90 per aver assassinato e torturato 17 vittime. Tutta la storia vera viene the rubricata questa volta con una serie da vedere.

Infine i ragazzi viziati di Dynasty renderanno le vostre serate molto più movimentate con le loro spese folli e con la loro vita fuori dal normale. Ricordiamo che tutti i contenuti restano disponibili su Netflix ma ogni mese diversi ne vengono fatti fuori proprio per fare spazio a ciò che verrà. Vi consigliamo pertanto di non lasciare indietro questa serie che sono tra le più viste.