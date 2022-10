Netflix ha scelto di accogliere le richieste dei propri appassionati e ha presentato un nuovo piano di abbonamento low-cost. L’offerta costerà solo 5,49 euro e darà accesso alle stesse possibilità del piano Base ma con un’unica differenza, la presenza di pubblicità.

Gli utenti si sono dimostrati propensi a guardare i propri film e serie TV preferiti su Netflix con alcune interruzioni pubblicitarie. Ecco quindi arrivare il piano Base con pubblicità che permetterà a tutti di risparmiare qualche euro.

Per tutti coloro i quali sono già in possesso di un abbonamento alla piattaforma di Reed Hastings non c’è da preoccuparsi, infatti non cambierà nulla agli altri abbonamenti. I vari piani resteranno invariati e al Base, Standard e Premium si aggiungerà anche il Base con pubblicità.

La pubblicità arriva su Netflix con il nuovo piano low cost che permetterà di risparmiare sul costo mensile guardando gli spot pubblicitari

Netflix assicura che gli spot pubblicitari avranno una durata totale di massimo 5 minuti per ogni ora di visione. I singoli spot potranno durare massimo 30 secondi e saranno inseriti prima o durante i film o le serie TV.

Il piano Base con pubblicità permetterà di accedere a tutto il catalogo Netflix sia da TV che da smartphone e tablet. L’abbonamento potrà essere disdetto in ogni momento o cambiato per adattarsi alle nuove esigenze dei singoli utenti.

Gli abbonati potranno guardare i titoli ad una qualità video fino a 720p, pari ad una risoluzione HD. Tuttavia, non sarà possibile scaricare i contenuti per guardarli offline come avviene per gli altri piani.