In questi ultimi mesi il colosso dello streaming Netflix ha cercato di proporre svariate cose per attirare a sé più utenti possibile. Ricordiamo ad esempio l’arrivo ufficiale dei giochi. Oltre a questi, si parlava da tempo dell’arrivo di un nuovo piano economico caratterizzato dalla presenza della pubblicità. Questo, in particolare, è arrivato da poco in veste ufficiale in Italia.

Netflix: approda ufficialmente in Italia il nuovo piano economico con pubblicato

Ne abbiamo parlato tanto in questi ultimi mesi, ma ora finalmente ci siamo. Nel corso delle ultime ore il colosso dello streaming Netflix ha annunciato l’arrivo ufficiale anche nel nostro paese del suo nuovo piano economico. Come sapevamo dalle indiscrezioni, quest’ultimo distingue dai piani finora disponibili per la presenza delle pubblicità.

A detta di Netflix, per ogni ora di visione di un contenuto multimediale saranno trasmessi circa 4-5 minuti di pubblicità. Si tratta di spot pubblicitari piuttosto brevi, dalla durata compresa tra i 15 e i 30 secondi, e saranno trasmessi sia prima sia durante la visione del contenuto (sia film sia serie tv).

La presenza di questi spot pubblicitari ha fatto sì che il prezzo si abbassasse. Il nuovo piano economico avrà infatti un costo di 5,49 euro al mese. Ci saranno ovviamente alcune mancanze rispetto agli altri piani. Tra queste, segnaliamo la risoluzione dei video che sarà limitata all’HD 720p e non si potranno scaricare i titoli del catalogo per la visualizzazione offline.

Vi ricordiamo che il nuovo piano low cosr di Netflix sarà disponibile in Italia a partire dalle ore 17:00 del 3 novembre 2022.