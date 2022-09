È da diverso tempo ormai che sono circolati in rete i primi rumors riguardanti l’arrivo di un nuovo abbonamento di Netflix. Come sappiamo, infatti, il colosso dello streaming introdurrà un nuovo abbonamento più economico rispetto a quelli attualmente disponibili e questo sarà possibile grazie alla presenza di pubblicità. Fino ad oggi si pensava che questo abbonamento avrebbe debuttato nel corso del prossimo anno, ma a quanto pare l’azienda ha deciso di anticipare i tempi.

Netflix: il nuovo abbonamento economico potrebbe arrivare già a novembre

A quanto pare il nuovo abbonamento economico di Netflix arriverà ufficialmente prima del previsto. Nel corso delle ultime ore, infatti, Variety ha pubblicato un articolo in cui ha rivelato l’imminente arrivo. Secondo quanto pubblicato, il colosso dello streaming avrebbe intenzione di farlo debuttare in veste ufficiale fra circa due mesi, ovvero il 1 novembre 2022.

Almeno inizialmente, poi, questo abbonamento dovrebbe essere disponibile soltanto in alcuni mercati selezionati, tra cui Canada, Francia, Germania e Stati Uniti. Per il momento non si sa se e quando arriverà nel nostro paese. Una scelta, comunque, che sembrerebbe dettata da esigenze di mercato. Netflix avrebbe infatti intenzione di contrastare il rivale che renderà ufficiale l’8 novembre il piano tariffario Disney+ a prezzo ridotto.

Vi ricordiamo che il nuovo abbonamento economico di Netflix dovrebbe includere 4 minuti di pubblicità all’ora per le serie tv. Per quanto riguarda i film, invece, le pubblicità dovrebbero apparire prima della visione di questi ultimi. Staremo a vedere se Netflix presenterà effettivamente a breve il suo nuovo abbonamento oppure se deciderà di seguire la tabella di marcia precedente e se lo presenterà più in là nel corso del 2023.