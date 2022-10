Questa settimana è Microsoft Ignite e, sebbene molti degli annunci siano rivolti a professionisti IT e amministratori che richiedono ulteriori scelte di distribuzione per il servizio Azure Kubernetes tramite Azure Arc, l’azienda sta anche svelando alcuni miglioramenti rivolti agli utenti del suo browser Edge.

Edge Workspaces, una nuova funzionalità (ora in fase di sviluppo) che consentirà ai team di condividere le schede del browser, è forse la più essenziale. Secondo Microsoft, questa funzionalità potrebbe essere utile per aggiungere nuovi membri del team a un progetto esistente. Invece di condividere diversi collegamenti e file, il team potrebbe semplicemente inviare un singolo Mi piace a un’area di lavoro Edge. Le schede vengono aggiornate in tempo reale man mano che il progetto avanza. Abbiamo visto molte altre estensioni che eseguono cose simili, nessuna è molto popolare. Nel frattempo, i team distribuiscono questi collegamenti e contenuti in vari metodi.

Microsoft Edge si aggiorna

Microsoft sta introducendo la protezione dagli errori di battitura per gli URL dei siti Web nel browser, promettendo di impedire che “gli utenti si connettano erroneamente a siti di frode online dopo aver digitato erroneamente l’indirizzo del sito Web proponendo il sito Web che l’utente intendeva”.

Nuova è anche un’opzione di sicurezza avanzata che applica automaticamente le impostazioni più conservative quando visiti siti Web sconosciuti. Ad esempio, inibisce la compilazione JavaScript just-in-time. Il concetto è che gli utenti e gli amministratori possono scegliere la frequenza con cui una persona deve visitare un sito prima che sia considerato “familiare” e quindi regolare il grado di protezione in modo appropriato.

Infine, Microsoft sta rilasciando una serie di nuove funzionalità di accessibilità. Edge ora include sottotitoli in tempo reale durante la riproduzione dell’audio (seguendo l’esempio di Google su Android) e un’esperienza narrativa migliorata ora offre agli utenti ipovedenti informazioni contestuali aggiuntive su campi e pulsanti. Le utilità per la lettura dello schermo ora possono leggere le risposte istantanee di Edge per domande come “Meteo a Seattle” con questa versione.