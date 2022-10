Lidl prova a dare battaglia agli altri rivenditori di elettronica, con una nuovissima campagna promozionale, atta a ridurre di molto la spesa finale che gli utenti si ritrovano a sostenere in questi giorni, a partire dai beni alimentari, ma comunque passando anche per la tecnologia.

Il volantino rappresenta sicuramente un ottimo punto di partenza dal risparmio quasi assicurato, i prezzi sono bassi e convenienti, con offerte mirate sui migliori prodotti in circolazione. Tutti gli acquisti sono coperti dalla classica garanzia di 24 mesi, che riesce ad evitare alcuna problematica relativa ai difetti di fabbrica.

Lidl: il risparmio è assicurato su questi prodotti

Se volete risparmiare al massimo da Lidl, allora siete nel posto giusto; ecco allora che è possibile davvero pensare di risparmiare anche sull’acquisto di un elettrodomestico per la cucina. A partire, come al solito nel periodo corrente, da una bellissima friggitrice ad aria, prodotta da Termozeta, disponibile a soli 79 euro.

Volendo invece spendere ancora di meno, la scelta potrebbe ricadere su una coppia di piccoli elettrodomestici ugualmente molto allettanti: tritatutto elettrico da soli 5,99 euro, oppure una bilancia digitale elettronica in vendita a 7,99 euro.

Tutti questi sconti, e molti altri ancora, vi attendono nel medesimo periodo da Lidl, in modo da essere sicuri di accedere di scoprire quali sono i prezzi più bassi, a prescindere dalla categoria merceologica. Le scorte, dati alla mano, non dovrebbero rappresentare un problema, quindi avrete tutto il tempo per decidere.