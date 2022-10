TIM spaventa Iliad con la Wonder Five che si divide in due offerte: prezzo bassissimo

L’obiettivo attualmente per un gestore famigerato come TIM è quello di riprendere parte del pubblico che qualche mese fa ha scelto di scappare. Altri gestori infatti hanno portato dalla loro parte diverse persone che prima non esitavano a rinnovare ogni anno la loro fiducia proprio a TIM.

Contenuti di alto livello per quanto riguarda la quantità, prezzi molto bassi e soprattutto caratteristiche molto ricercate: questi sono stati i valori che hanno permesso a gestori meno famosi di riuscire a rubare in giro tanti clienti. Queste caratteristiche adesso però possono essere ritrovate al 100% anche nelle offerte di TIM, che però ha dalla sua parte una maggior qualità di rete. È risaputo infatti che insieme a Vodafone in Italia non ci siano paragoni per quanto riguarda la connessione Internet e la qualità in chiamata. A tal proposito sono state proposte due nuove offerte che riguardano l’unica linea Wonder Five.

TIM sorprende la concorrenza con le sue Wonder Five: le due offerte molto simili battono Iliad e Vodafone a colpi di contenuti

Come specificato, attualmente ci sono due offerte da parte di TIM che possono fare la corte ha tanti vecchi clienti. La Wonder Five infatti si sdoppia in base a quelle che sono le esigenze richieste da chi rientra. La prima versione dell’offerta propone minuti senza limiti e 100 giga in rete 4G per 7,99 € al mese.

La seconda versione dell’offerta invece costa 9,99 € al mese proponendo gli stessi contenuti, ma in questo caso con un vantaggio. Gli utenti potranno avere infatti la rete in 5G per navigare più velocemente.