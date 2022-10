Sky, Netflix e Disney+: i prezzi di uno dei servizi streaming sono quasi gratis

Sono tanti i servizi che oggi prevedono un abbonamento mensile relazionato alla propria TV. Gli utenti sanno benissimo che infatti ogni 30 giorni si riattiveranno tutti quei servizi streaming sia per quanto riguarda la musica che per quanto riguarda i contenuti visivi tra cui serie TV e film. Allo stesso tempo ci sono dei colossi che riescono a tenere altissima l’asticella, portando la competizione a diventare davvero difficile da tenere. Sky su tutti sembra essere il servizio in abbonamento che forse questa volta risulta più conveniente. Ricordiamo infatti che è ben diverso da soluzioni come Netflix, le quali non propongono contenuti in live, ma solo in streaming semplice.

Bisognerebbe dunque fare un parallelo tra tutte queste realtà per capire quale conviene di più, sia per quanto riguarda il prezzo che i contenuti. Proprio per questo ecco un confronto rapido nel prossimo paragrafo che riguarderà proprio Sky, Netflix e anche la piattaforma non più dedicata solo ai ragazzi Disney+.

Sky, Netflix e Disney+ si sfidano per capire qual è il servizio streaming più interessante al momento

Sky viene proposto questa volta forse al prezzo più conveniente di sempre, visto che la soluzione è unica e da 19,90 € al mese. Qui ci sono cinema, sport e anche i canali di informazione come sempre.

Se vuoi la sfida tra i due servizi streaming per eccellenza che sono appunto Netflix e Disney+. Il primo arriva alla sua massima espressione, ovvero con contenuti in HDR 4K e con quattro schermi condivisi, al prezzo massimo di 17,99 € al mese.

Per quanto riguarda Disney+, il prezzo è di 8,99 € al mese per sempre e alla massima qualità disponibile.