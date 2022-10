Iliad ha firmato un accordo con Fastweb che gli consentirà di accedere alla rete FTTH su base wholesale.

Iliad, di proprietà dell’imprenditore francese Xavier Niel, è entrata per la prima volta nel mercato italiano della banda larga fissa a gennaio di quest’anno. Il gruppo ha già firmato accordi per l’accesso nel mercato in collaborazione con FiberCop e Open Fiber. Con la combinazione di questi accordi, la società punta alla copertura totale di 10 milioni di case in Italia entro l’inizio del 2023.

Fastweb ha festeggiato l’aggiunta di un altro cliente al suo portafoglio, che ritiene essere uno dei suoi mercati in più rapida crescita. Entro il 2025 si stima che la sua rete in fibra all’ingrosso coprirà oltre 14,5 milioni di case italiane.

Le parole del CEO

Commentando l’annuncio, Alberto Calcagno, amministratore delegato di Fastweb, ha dichiarato: “Con questo accordo Fastweb rafforza la propria strategia di presenza nel mercato wholesale della connettività a banda ultralarga. Oltre a fornire servizi a banda ultralarga a famiglie e imprese, mettiamo a disposizione di altri operatori la nostra infrastruttura di eccellenza per accelerare la diffusione dei servizi a banda ultralarga in tutte le aree del Paese. Siamo orgogliosi che iliad, che ha recentemente lanciato i suoi servizi nel segmento della linea fissa, abbia deciso di affidarsi alla nostra rete e al nostro know-how tecnologico”.

Benedetto Levi, CEO di Iliad ha aggiunto: “Il nostro obiettivo è offrire ai nostri utenti il ​​miglior servizio di connettività in fibra in aree sempre più grandi del Paese. L’accordo con Fastweb è un passo importante in questa direzione e non possiamo che essere molto soddisfatti“.