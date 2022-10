Comet stravolge completamente le proprie offerte proponendo al pubblico italiano un volantino che punta fortissimo sulla volontà degli utenti di mettere le mani su prodotti di alto livello, ad un prezzo ridotto.

La campagna promozionale è assolutamente pronta per invogliare il cliente finale a risparmiare il più possibile, poiché comunque il risparmio è degno di nota su innumerevoli modelli di tecnologia, a prescindere dalla categoria merceologica.

Comet: attenzione ai nuovi sconti, sono davvero assurdi

Occasioni incredibili per tutti gli utenti da Comet, la nuovissima campagna promozionale offre una bellissima battaglia sui prezzi di vendita, anche nel momento in cui il cliente fosse interessato all’acquisto di un top di gamma.

La richiesta più elevata dell’intero volantino è sicuramente rappresentata dal Galaxy S21 Ultra 5G, in vendita a 949 euro, un prezzo altissimo, ma comunque inferiore rispetto ai listini del medesimo periodo. In alternativa è possibile pensare di puntare sull’acquisto di uno smartphone più economico, ma di estrema qualità, quale è il Galaxy S22, disponibile a 649 euro, per finire poi sul Galaxy S21 Enterprise Edition, in questo caso un dispositivo più bilanciato e datato, ma ugualmente interessante, il cui prezzo si aggira attorno ai 549 euro.

Naturalmente il medesimo volantino nasconde al proprio interno anche tantissime altre offerte che possono invogliare a raggiungere un elevato livello di risparmio, con prezzi inferiori ai 400 euro su Realme C21, Oppo Reno8 Lite, TCL 30SE, Redmi 9A o simili. I singoli dettagli sono disponibili sul sito.