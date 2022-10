Conad raccoglie all’interno dell’ultimo volantino le migliori offerte dell’ultima settimana, promettendo a tutti gli effetti un risparmio che non si allontana da quanto ci stavamo aspettando.

E’ bene sapere, sopratutto se interessati all’acquisto di nuovi prodotti, che i prezzi bassi sono da considerarsi attivi solamente nei negozi fisici, tranne che in rarissimi casi. In aggiunta, tutti gli utenti vi possono accedere, godendo a loro volta della garanzia legale di 24 mesi, che copre i singoli difetti di fabbrica.

Conad: che occasioni vi aspettano solo oggi

Risparmiare è sempre più facile grazie a Conad, le ultime offerte del volantino aziendale aprono le porte dei negozi agli utenti che vogliono acquistare piccoli elettrodomestici di qualità, senza dover spendere cifre folli.

Tra i marchi coinvolti nella campagna troviamo Moulinex, con un frullatore ad immersione in vendita a 39 euro, oppure G3 Ferrari, con il suo caratteristico forno da pizza, disponibile a 89 euro, per finire con l’italianissima Ariete, affiancata dalla planetaria o impastatrice, proposta al pubblico a 139 euro.

I prodotti più tech sono ugualmente presenti nel volantino, anche se in misura più limitata, e vanno a toccare ad esempio il televisore LED da 43 pollici, il cui prezzo finale è di 399 euro, una cifra complessivamente in linea con quelle che sono le aspettative del consumatore, nel momento in cui si va ad acquistare un prodotto di tale caratura, o fascia di prezzo.

Se volete approfondire la campagna promozionale di Conad, potete collegarvi al sito dell’azienda stesa.