I rincari legati all’energia stanno pesando tantissimo sull’economia Italiana e sulle famiglie. Le bollette di acqua, luce e gas sono in continuo aumento e non sembra esserci una inversione di tendenza nel breve periodo.

Ecco quindi che fare attenzione ai consumi diventa una necessità per risparmiare qualche euro in bolletta ed evitare aumenti spropositati. Seguendo questi consigli sarà possibile iniziare ad adottare delle buone abitudini che, se ripetute durante l’anno porteranno ad una riduzione delle bollette.

Per contrastare il caro bollette e risparmiare qualche euro ecco alcuni consigli semplici ma efficaci da seguire con costanza

Lavatrice

Per ottimizzare l’uso della lavatrice, il consiglio principale è quello di farla partire sempre a pieno carico per evitare sprechi. Inoltre, è meglio utilizzare cicli di lavaggio a basse temperature per evitare ulteriori utilizzo di acqua e corrente. Un ulteriore accorgimento per risparmiare è quello di utilizzare i programmi Eco presenti sui modello più recenti.

Lavastoviglie

La lavastoviglie è un altro elettrodomestico che consuma molta energia e anche in questo caso è sempre meglio usarla a pieno carico prediligere cicli di lavaggio più brevi. Le nuove formule dei detersivi sono in grado di pulire a fondo senza bisogno di acqua calda. Ecco quindi che è possibile scegliere cicli di lavaggio più corti e programmi a temperature di lavaggio più basse.

Frigorifero

Al fine di evitare di sovraccaricare il frigorifero, è consigliabile non inserire mai cibi caldi ma possibilmente farli prima stemperare a temperature ambiente. Inoltre, sarebbe ottimale mantenere aperta la porta del frigorifero esclusivamente per il tempo necessario a recuperare la pietanza.

Dispositivi elettronici in standby

Avere una TV, uno stereo o qualsiasi dispositivo elettronico in standyby è certamente comodo, ma questa condizione consuma comunque energia. Se possibile, è consigliabile staccare completamente i dispositivi elettronici in standby dalla corrente e collegarli solo quando necessario.