Durante lo scorso mese di giugno il noto produttore Motorola aveva annunciato per il mercato europeo il nuovo Motorola Moto E32. Nel corso delle ultime ore, però, l’azienda ha annunciato per il mercato indiano una nuova versione di questo dispositivo sempre con lo stesso nome.

Motorola annuncia in India una nuova versione di Motorola Moto E32

Motorola ha da poco presentato in veste ufficiale per il mercato indiano un nuovo smartphone. Si tratta del Motorola Moto E32 e, nonostante abbia lo stesso nome, ha delle caratteristiche differenti rispetto al modello presentato in Europa a giugno.

Sotto alla scocca, ad esempio, questa volta troviamo il soc MediaTek Helio G37 e quest’ultimo viene supportato da tagli di memoria con almeno 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno espandibile tramite scheda microSD. Il comparto fotografico è affidato ad un sensore fotografico principale da 50 MP più un sensore di profondità da 2 MP. La fotocamera anteriore è invece da 8 MP ed è collocata in un piccolo foro al centro del display.

Il pannello, in particolare, è un IPS LCD con una diagonale da 6.5 pollici in risoluzione HD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. L’autonomia è poi affidata ad una batteria da 5000 mah con supporto alla ricarica rapida da 10W tramite una porta di ricarica USB Type C. Il sistema operativo preinstallato è Android 12 e l’azienda ha assicurato almeno due major update.

Prezzi e disponibilità

La nuova versione di Motorola Moto E32 sarà disponibile sul mercato indiano ad un prezzo al cambio di circa 130 euro e le colorazioni disponibili saranno Cosmic Black e Iceberg Blue.