Il produttore di smartphone Motorola ha da poco svelato ufficialmente per il mercato italiano un nuovo smartphone di fascia medio-bassa. Si tratta in particolare del nuovo Motorola Moto E32, il quale era già stato ampiamente il protagonista di rumors e indiscrezioni.

Motorola Moto E32: debutta ufficialmente in Italia il nuovo entry-level dell’azienda

Motorola Moto E32 è dunque il nuovo smartphone entry-level del noto produttore Motorola. Quest’ultimo era già stato oggetto in passato di diversi rumors e leaks, ma ora l’azienda ha praticamente confermato quanto era emerso fino ad ora.

In particolare, il nuovo smartphone dell’azienda dispone sul fronte di un ampio display da 6.5 pollici di diagonale in risoluzione HD+ ma con refresh rate da 90Hz. Oltre a questo, come processore troviamo il SoC Unisoc T606 con tagli di memoria da 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno. Vi riassumiamo qui di seguito la scheda tecnica.

Motorola Moto E32 – scheda tecnica

Display IPS LCD da 6.5 pollici in risoluzione HD+ con refresh rate da 90Hz nel form factor di 20:9

Processore Unisoc T606

GPU Mali-G57 650 MHz

4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage interno espandibile tramite scheda microSD fino a 1 TB

Tripla fotocamera posteriore con sensori fotografici da 16, 2 (macro) e 2 (profondità) MP

Fotocamera anteriore da 16 MP

Batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W

Connettività: Wi-Fi b/n/g Bluetooth 5.0, supporto dual sim

Altro: jack audio, no chip NFC, certificazione IP52

Sistema operativo Android 11

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Motorola Moto E32 è già acquistabile in Italia sullo store ufficiale dell’azienda ad un prezzo di 179,90 euro.