Il mercato delle automobili è in fortissima crisi, sia in termini di vendite effettive, che proprio per quanto riguarda l’approvvigionamento dei materiali atti alla costruzione. Si registrano diverse case automobilistiche obbligate a rallentare la produzione dei propri modelli, data una carenza effettiva della componentistica, con conseguente incremento esponenziale dei tempi di attesa per il cliente finale.

Il tutto affonda le radici nel 2020, anno che i libri di storia racconteranno per la comparsa del covid-19, crocevia fondamentale tra un passato comunque accettabile, ed un futuro più difficile e complesso. Sicuramente avrete sentito parlare dei tempi lunghissimi di attesa delle componenti elettroniche, per notebook, smartphone o console; bene, lo stesso discorso vale per le centraline delle auto, ormai prevalentemente elettroniche, le quali si sono ritrovate in difficoltà nel reperire i chip necessari al funzionamento.

I codici sconto Amazon sono gratis solo sul nostro canale Telegram, scopriteli subito a questo indirizzo.

Automobili: cosa sta succedendo

Ad aggravare la situazione è entrata di diritto anche la recente guerra in Ucraina, a prima vista un paese con il quale abbiamo poco a che fare, se non per il fantomatico grano, ma che presto si è rivelato fondamentale per due fattori: il gas neon purificato, l’Ucraina ne esporta il 35% della richiesta mondiale, ed i cablaggi, il 15% del totale sono esportati dall’Ucraina. A questi si aggiunge il Palladio, esportato al 30% dalla Russia, per la quale si sta facendo di tutto pur di tagliarla fuori.

Queste difficoltà si trasmettono in primis sulle vendite e sulle casse delle azienda, ma in secondo luogo sui cittadini, i quali si ritrovano a dover attendere anche un anno prima di poter effettivamente ricevere il modello acquistato in concessionario. Da tutto questo arriva la risposta alla domanda iniziale, NO, non è il momento giusto per acquistare un’auto.