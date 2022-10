Euronics avvicina ulteriormente gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, con il lancio di una incredibile campagna promozionale, davvero unica nel proprio genere, arricchita da prezzi sempre più bassi.

La soluzione che potete trovare elencata nell’articolo, a differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, risulta essere disponibile per tutti gli utenti in Italia, ciò sta a significare che gli acquisti potranno essere completati indistintamente dalla provenienza territoriale, ma non sul sito ufficiale.

Iscrivetevi al nostro canale Telegram ufficiale dedicato ad Amazon, troverete codici sconto gratis e grandissime offerte.

Euronics: quali sono i prezzi del momento

Prezzi sempre più convenienti in casa Euronics con la campagna promozionale Magnifici Tech, rappresentante la perfetta occasione per accedere ai prodotti più interessanti, senza spendere poi così tanto.

L’idea alla base del volantino è assolutamente valida, poiché il consumatore ha la possibilità di recarsi personalmente in un qualsiasi negozio, ed aggiungere al proprio carrello praticamente ciò che più vuole. A questo punto, nel caso in cui dovesse superare i 599 euro di spesa, si ritroverà a poter approfittare anche di una seconda opportunità.

Euronics ha infatti selezionato una serie di prodotti, ponendoli ad un prezzo fortemente più basso del normale, e concedendo l’accesso solo a coloro che avranno superato la suddetta soglia di spesa. I modelli disponibili sono suddivisi in relazione alla fascia di prezzo: 49, 99 o 199 euro, con qualità ovviamente crescente. Ce ne sono di tutti i tipi, gli unici che risultano essere esclusi sono gli smartphone, una delle categorie più richieste in assoluto e per questo esclusa.