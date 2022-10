René Ferretti (interpretato da francesco Pannofino) tornerà ad urlare ancora una volta “Dai, dai dai!” sul set di Boris. La serie italiana, che racconta i retroscena sui set di produzione cinematografica, sta tornando per una quarta stagione molto attesa dagli appassionati.

L’appuntamento è fissato per il 26 ottobre e sarà un’esclusiva Disney+. A darne conferma ci ha pensato il trailer ufficiale rilasciato su YouTube che ci permettere di immaginare quale sarà l’andamento della nuova stagione.

Ancora una volta, la troupe di René Ferretti dovrà fronteggiare i tantissimi problemi che si annidano dietro le quinte del cinema italiano. Il tono sarà satirico ed irriverente e permetterà di ritrovare tutti i personaggi che hanno reso celebre Boris.

Boris è pronta a tornare su Disney+ per una quarta stagione che si preannuncia divertente ed irriverente come sempre

Nel cast, infatti, saranno presenti tutti i protagonisti delle passate stagioni tra cui Alessandro Tiberi, Francesco Pannofino, Caterina Guzzanti, Carolina Crescentini e Pietro Sermonti solo per citarne alcuni. La produzione è affidata a Lorenzo Mieli per la società di produzione The Apartment.

La sinossi ufficiale conferma che la storica troupe, che abbiamo imparato a conoscere ed amare nelle precedenti stagioni di Boris, si riunisce per un nuovo progetto. Tuttavia, il mondo e la televisione sono cambiati e questo scombinerà tutti i piani.

I protagonisti dovranno fronteggiare l’ormai dilagante importanza data ai social e gli influencer, che si scontrano con la tradizionalità del mezzo televisivo. Non resta che attendere ancora qualche giorno per divertirci, ancora una volta, con Boris e il suo cast stellare.