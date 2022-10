Esselunga raccoglie le migliori offerte del momento, e le mette a disposizione di tantissimi utenti sul territorio nazionale, spendere poco o niente non è mai stato così facile.

Gli utenti che al giorno d’oggi si ritrovano a poter approfittare di queste occasioni, sono praticamente tutti quelli presenti sul territorio nazionale, poiché infatti gli acquisti possono essere completati in ogni negozio, senza differenze o vincoli particolari. I prodotti sono interamente distribuiti con garanzia di 24 mesi, e sono anche no brand, ovvero gli aggiornamenti software vengono rilasciati direttamente dal produttore, non da uno dei tanti operatori telefonici.

Esselunga: quali sono i nuovi sconti da non perdere

La campagna promozionale di casa Esselunga focalizza l’attenzione sul mondo dell’elettronica, sebbene comunque il volantino corrente non sia l’amatissimo Speciale Multimediale.

I prezzi bassi partono ad esempio da un televisore LED LG da 32 pollici, in vendita nel periodo a soli 229 euro, una cifra decisamente convincente per un prodotto sicuramente di interesse e qualità generale.

L’attenzione si sposta poi verso il mondo degli smartphone, entro il quale l’acquisto corrisponde ad uno Xiaomi Redmi 10C, in vendita a 159 euro. Il prodotto in questione appartiene chiaramente alla fascia bassa, ma nell’insieme rappresenta una validissima alternativa, impreziosita dalla presenza di una batteria da 5000mAH, e non solo.

Tutti i prezzi bassi, ed i prodotti in promozione da Esselunga, possono essere visionati direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda, in modo da conoscere da vicino i singoli sconti.