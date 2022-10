Whatsapp: aumenta la privacy, ora nessuno vedrà più se sei online

Tra le applicazioni di messagistica online c’è da sempre una sana competizione che le porta a migliorarsi giorno dopo giorno. E infatti, in seguito agli aggiornamenti delle “rivali” anche Whatsapp ha deciso di stupire i suoi abbonati dando dapprima il via alle Community, per poi passare al trasferimento delle chat da Android verso iOS e alle chiamate vocali sui Galaxy Watch 5. Ma non solo, perché l’applicazione ha pensato bene di aggiornare anche le chiamate, inserendo modifiche sui messaggi che scompaiono, segnalazioni dei bug, e la possibilità di cambiare lingua in-app in stile Android 13. Ecco tutte le novità.

Whatsapp: le novità in arrivo sull’app

Rimanendo in tema aggiornamenti, facciamo un ulteriore focus sul rilascio della beta 2.22.20.9, disponibile al download via repository online di ApkMirror, o direttamente dal Play Store. Questa funzione riguarda la possibilità di rimuovere lo stato online in modo tale da avere una maggiore privacy. Ma come si fa?

Innanzitutto vai sulle impostazioni dell’Account Whatsapp, dopodiché clicca sulla sezione Privacy, al cui interno si troverà la voce “Chi può vedere il mio ultimo accesso” (tutti, i miei contatti, i miei contatti eccetto, nessuno). A questo punto seleziona ciò che preferisci tra le voci disponibili, quindi “Chi può vedere quando sono online”. Hai a disposizione le opzioni:

“Tutti“, ovvero chiunque può vedere quando siamo online;

“Identico a ultimo accesso“, in modo che sia possibile ereditare la scelta “nessuno” decisa per l’altro parametro (ovviamente però, così come tu non mostrerai la tua privacy, allo stesso modo non potrai vedere ultimo accesso e stato online degli altri).

Scegli, e il gioco è fatto: addio alle tanto odiate domande incriminatorie degli altri utenti!