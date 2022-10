WhatsApp: spiare i fidanzati non è mai stato così semplice, il trucco gratis

Fare la spia all’interno di un’applicazione come WhatsApp non è più possibile come un tempo. Infatti, dopo le lamentele di tantissime persone, il colosso della messaggistica istantanea che non nutre alcuna forma di concorrenza se non quella di Telegram negli ultimi anni, è stato in grado di debellare qualsiasi cancro che arrivi proprio dal mondo dello spionaggio.

Se qualcuno non ne fosse a conoscenza, WhatsApp prima poteva essere spiata con tutte le sue conversazioni da alcune applicazioni di terze parti illegali. Adesso questa pratica non è più possibile visto che nessuna delle applicazioni in questione è più funzionante come un tempo. Sono cambiate tantissime cose e proprio per questo WhatsApp può essere oggi un’applicazione al 100% sicura. Sono diverse parole testimonianze di persone che avrebbero trovato un’applicazione in grado di spiare ugualmente chiunque. Ovviamente bisogna contestualizzare il tutto visto che l’applicazione in questione non è invadente e invasiva come le altre del passato.

WhatsApp: con questa nuova applicazione è possibile spiegare qualsiasi persona all’interno della piattaforma

Nessuno aveva preso in considerazione l’ultima prova di poter spiare WhatsApp, la quale consiste in un’applicazione di terze parti. Stiamo parlando della nota app Whats Tracker, la quale è disponibile sul web in formato apk.

Scaricando questa applicazione sul proprio smartphone sarà possibile scegliere una o più persone da spiare durante la giornata. Potrete ottenere però solo una notifica istantanea quando la persona da cui spiata deciderà di collegarsi a WhatsApp o di disconnettersi. A fine giornata poi potrete trovare anche un report completo con tutti gli orari precisi.