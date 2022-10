La serie Samsung Galaxy S22 include alcuni dei migliori telefoni Android disponibili oggi, ma il domani si avvicina rapidamente e da un po’ di tempo ne anticipiamo la sostituzione, la serie Galaxy S23. Come l’ultima volta, è probabile che Samsung debutterà con tre smartphone – il Galaxy S23, S23 Plus e S23 Ultra – che manterranno per lo più lo stesso design, anche se con piccole modifiche. Quello che abbiamo visto nei rendering della scorsa settimana ora ha un po’ più di supporto, dato che diamo la prima occhiata alle cover protettive del Galaxy S23.

Ice Universe ha condiviso due foto di cover protettive per Galaxy S23, che sembrano corrispondere sostanzialmente ai modelli precedenti, indicando che il telefono sarebbe più simile al Galaxy S22 Ultra questa volta, senza un’enorme isola della fotocamera elevata che circonda gli obiettivi. Il posizionamento generale dell’array a tripla fotocamera e del flash di accompagnamento sembra essere inalterato rispetto al modello dell’anno scorso, sebbene ogni obiettivo della fotocamera sporga individualmente dal pannello posteriore.

Galaxy S23 si prepara al debutto

Se osserviamo attentamente, potremmo vedere un’area rialzata più piccola attorno agli obiettivi, ma non una che si estende fino ai bordi del telefono, come con l’S22. Queste custodie sembrano essere accessori Samsung approvati per la serie Galaxy S22, tuttavia non vi è alcun marchio apparente o indicatori di identificazione a conferma di ciò. Queste immagini, rifinite in lavanda e verde brillante, mostrano un rivestimento interno protettivo e quello che sembra essere un paio di fori per cordino.

In termini di specifiche, si ritiene che il Galaxy S23 utilizzi il SoC Snapdragon 8 Gen 2, mentre la possibilità di processori Exynos per smartphone venduti in varie aree rimane fonte di controversia. Finora, i rapporti hanno rivelato un caricabatterie da 25 W in dotazione e una fotocamera principale da 50 MP. La serie Galaxy S23 sarà molto probabilmente presentata da Samsung all’inizio del 2023.